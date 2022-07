Calabria, grosso incendio alla torrefazione Caffè Guglielmo. Casanova (Lega): “ipotesi atto doloso” | FOTO

28 Luglio 2022 11:21

“Da imprenditore e in qualità di rappresentante istituzionale del territorio, esprimo la mia più sincera solidarietà all’imprenditore Matteo Tubertini e all’intera società. Hanno fatto di questa realtà un presidio economico importantissimo, tanto per il territorio calabrese quanto a livello nazionale ed estero”, è il messaggio di vicinanza dell’europarlamentare

Un vasto incendio questa mattina è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, nella torrefazione Caffè Guglielmo, in località Copanello di Staletti, nel catanzarese. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e del distaccamento di Soverato. Il rogo, partito poco dopo le 5, si è propagato perché ha interessato numerose cataste di pedane in legno, sacchi in materiale di plastica e quattro autovetture parcheggiate nel piazzale interno dello stabilimento tra due capannoni adibiti a deposito di materie prime e prodotti utilizzati durante la lavorazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, adesso al lavoro per trovare l’origine delle fiamme.

I vigili del fuoco, grazie al tempestivo e massiccio intervento, sono riusciti a mettere in sicurezza il sito estinguendo completamente le fiamme ed evitando il propagarsi delle stesse all’interno delle strutture. L’incendio ha provocato l’annerimento delle facciate esterne dei capannoni per il denso fumo sprigionatosi dalla combustione e la deformazione di alcune saracinesche a causa delle alte temperature. Nessun danno si è comunque registrato a persone ed alle strutture.

“Mi addolora profondamente apprendere dell’ennesimo attentato ai danni dell’azienda di torrefazione Caffè Guglielmo, in Calabria. Le fiamme che questa mattina hanno avvolto lo stabilimento sito nel territorio di Catanzaro avrebbero, infatti, tutto il sapore dell’atto doloso, attesi anche i trascorsi dell’impresa, nel mirino della criminalità da tempo”. E’ quanto scrive sui social Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e patron del ‘Papeete’. “Da imprenditore e in qualità di rappresentante istituzionale del territorio, esprimo la mia più sincera solidarietà all’imprenditore Matteo Tubertini e all’intera società che, con dedizione e sacrificio, hanno fatto di questa realtà, che ho potuto conoscere da vicino, un presidio economico importantissimo, tanto per il territorio calabrese quanto a livello nazionale ed estero. ‘Caffè Guglielmo’ e l’economia sana calabrese hanno bisogno di tutta la vicinanza possibile e della massima attenzione istituzionale, a tutti i livelli, per la quale mi adopererò personalmente”, ha affermato Casanova.