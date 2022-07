Calabria, le ferie diventano tragedia: nota ginecologa di Torino muore per un aneurisma cerebrale

18 Luglio 2022 13:38

La donna si trovava in provincia di Cosenza per visitare i parenti e la madre malata da tempo

Si trovava in Calabria per fare visita ai parenti e alla madre malata, ma i giorni di ferie si sono trasformati in tragedia. Si è spenta all’ospedale di Cosenza, a causa di un’emorragia cerebrale, la ginecologa del Sant’Anna di Torino, dott.ssa Katia Mingrone (52 anni). In seguito a una improvvisa crisi ipertensiva, la donna aveva riportato la rottura di un aneurisma cerebrale, che nel giro di soli tre giorni ha provocato la morte. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e pazienti si leggono in queste ore sui social. I funerali si terranno domani mattina, alle ore 16.30, presso la chiesa di San Francesco a Corigliano.

A ricordare, tramite un post su Facebook, la collega anche il dottor Silvio Viale: “oggi piango la morte di Katia Mingrone, una collega insostituibile. La morte è stata crudele con te e ti ha portato via troppo presto. Ciao Katia”. “Una notizia che mai avrei voluto apprendere, ho fatto anche io i suoi turni due settimane fa, dopo che la mamma aveva avuto emorragia cerebrale a seguito di una caduta e lei era corsa in Calabria in suo aiuto”: è il ricordo del primario Corrado De Santis, che lavorava a stretto contatto con la dottoressa Mingrone, il quale ha aggiunto spiegando le cause del decesso: “ha avuto una crisi ipertensiva, che ha provocato la rottura di un aneurisma cerebrale, che in pochi giorni ha provocato una morte rapidissima”.