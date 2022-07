Filcams Cgil Calabria: “servizi in autostrada vergognosi, bagni puzzolenti e Autogrill senza personale”

4 Luglio 2022 10:44

La denuncia di Filcams Cgil Calabria, che ha attivato una richiesta d’incontro d’urgente all’Anas spa a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori

“La qualità e la tenuta dei servizi in autostrada in Calabria è vergognosa. Oltre al noto tema dei bagni rimasti puzzolenti ed inagibili anche in piena crisi sanitaria, siamo ridotti al fatto che negli Autogrill anche più frequentati e nelle ore di punta il personale è ormai ridotto a lumicino. Capita di fermarsi per la sosta e trovarsi di fronte ad un solo lavoratore e di una lavoratrice costretta a fare contemporaneamente servizio alla cassa ed al bar, creando disservizi e code”. E’ questa la nota di denuncia di Giuseppe Valentino, Segretario Generale Filcams Cgil Calabria, sui servizi autostradali della Regione dello stivale.

Problematiche evidenziate ancor di più in vista della stagione turistica alle porte: “appare urgente – si legge – una discussione con l’Ente gestore per evitare che i disservizi aumentino oltremodo. Non un bel biglietto da visita per la nostra terra. La Filcams Cgil Calabria ha attivato una richiesta d’incontro d’urgente all’Anas spa a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’immagine della Calabria”.