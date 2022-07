Tragedia in Calabria: giovane agricoltore muore schiacciato dal trattore

20 Luglio 2022 14:50

Calabria: il trattore che stava guidando si è capovolto e il giovane di 34 anni è rimasto schiacciato

Un giovane agricoltore di 34 anni, Fortunato Ranieli, è morto schicciato dal trattore che stava guidando a San Calogero. Il 34enne stava arando un appezzamento di terreno nelle campagne della frazione Calimera ed era diretto in un terreno in località “Fornace” quando il mezzo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e un elisoccorso ma purtroppo i tentativi di salvarlo sono stati vani. Il giovane lascia moglie e un figlioletto nato appena pochi mesi fa. Le indagini sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità sono state avviate dai carabinieri.