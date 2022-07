Definiti gli orari dei bus per gli aeroporti calabresi in vigore dallo scorso 10 luglio

L’ufficio stampa della Regione Calabria comunica che “sono disponibili per gli utenti viaggiatori gli orari aggiornati dei bus, da e per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, in vigore dallo scorso 10 luglio. Si possono consultare – in modalità facilmente fruibile – sul portale www.calabriastraordinaria.it al seguente link: https://calabriastraordinaria.it/orari-bus-da-e-per-gli-aeroporti-di-calabria”.