Buon 1° Luglio 2022: IMMAGINI, VIDEO, FRASI da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

1 Luglio 2022 00:00

Immagini, frasi, video per dare il buongiorno e augurare un buon 1° giorno di Luglio 2022 alle persone care su Facebook e WhatsApp

Inizia oggi un nuovo mese del 2022! Luglio è un mese estivo, molto amato dai giovani e non in quanto preludio di vacanze in mare o montagna. Il 7° mese dell’anno deve il suo nome a Giulio Cesare. Generale, statista e storico, Cesare conquistò la Gallia, modificò la struttura del governo romano in una dittatura, fu assassinato in maniera leggendaria, e soprattutto contribuì a rendere il calendario quello che è oggi.

Ecco una selezione di video, frasi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Luglio”.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Quando piove a luglio, ti viene il batticuore.

Chi vuole un buon rapuglio, lo semini di luglio.

Di luglio, ogni noce fa gheriglio.

Giugno, la falce in pugno; se non è in pugno bene, luglio ne viene.

Giugno, luglio, agosto, né acqua, né donna, né mosto.

Luglio dal gran caldo, bevi ben e batti saldo.

Con luglio soleggiato il vino è assicurato.

Il mattino scuro di Luglio non significa brutta giornata.

Luglio, col bene che ti voglio vedrai non finirà. Luglio m’ha fatto una promessa l’amore porterà. Anche tu, in riva al mare tempo fa, amore, amore mi dicevi: “luglio ci porterà fortuna” poi non ti ho vista più… (Riccardo del Turco)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: