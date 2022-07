Dalla Grecia alla Magna Grecia, anche il giornale ellenico Mototech esalta le celebrazioni del 50° dei Bronzi

7 Luglio 2022 22:29

La grande eco mediatica sull’evento odierno a Roma e sul programma di “Bronzi” 50 è arrivata anche in Grecia e non poteva essere altrimenti

Anche in Grecia, e non poteva essere altrimenti, esaltano le celebrazioni per i 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace che hanno avuto inizio oggi a Roma con il convegno presso la Camera dei Deputati. Come già spiegato ampiamente più volte su queste pagine, l’evento ha riscosso una eco mediatica internazionale, con la presenza di quasi 200 testate di cui tante da fuori Italia e oltre Europa. E l’obiettivo di valorizzazione del brand è che questo simbolo reggino (anche se Franceschini ha affermato che devono diventare simbolo italiano) possa essere conosciuto in ogni angolo del pianeta.

E così, dopo l’articolo in inglese dell’AnsaMed, anche il quotidiano greco Mototech ha riservato una pagina all’evento odierno: “Una lunga maratona di eventi – si legge – tra arte visiva e cinema, street art e fumetto, realtà aumentata e mostre, accanto a digitale, archeologia pubblica, mapping e conferenze, un portale web speciale e persino una “notte bianca” per raccontare artisticamente le molteplici storie fino al 2023 la ricchezza storica della Calabria attraverso due testimonianze eccezionali: sarà una festa, con tutta la forza di una storia dell’arte, degli eroi, dei guerrieri e delle leggende che viene dal mare, quella dei “Bronzi50 1972-2022″, il ciclo dei festeggiamenti per la cinquantesimo anniversario della scoperta del Bronzo di Riace, avvenuta il 16 agosto 1972”.