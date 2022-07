Bronzi di Riace, grande attesa per la presentazione delle celebrazioni a Roma: record di accrediti da media di tutto il mondo

7 Luglio 2022 10:41

Grande attesa per l’evento di oggi a Roma dove, presso la Camera dei Deputati, verranno presentate le celebrazioni per il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace

Oggi, alle ore 11.30, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si svolge il convegno “Bronzi50 – 1972-2022” per il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace che cade il 16 agosto e per cui la Regione Calabria s’è voluta impegnare in modo massiccio per sfruttare un’occasione così ghiotta al fine di promuovere il territorio calabrese, e in particolare reggino, su scala nazionale e internazionale. L’evento di oggi è molto atteso al punto che alla Camera è previsto un enorme afflusso di giornalisti non soltanto italiani, ma anche stranieri. Un vero e proprio record di accrediti dai media di tutto il mondo, complessivamente quasi 200 testate giornalistiche tra carta stampata, radio, tv e web, tra cui spiccano Rai, Mediaset, Sky, persino China Tv e National Geographic.

I lavori saranno aperti da Paolo Brunetti, sindaco f.f. di Reggio Calabria, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria e Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria. Introduce: Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria. Interverranno: Maurizio Paoletti, archeologo, Università della Calabria e Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Conclude: Dario Franceschini, ministro della Cultura. Modera: Francesco Verderami, giornalista Corriere della Sera. Seguirà il convegno “I Bronzi di Riace: un approccio iconografico” che verrà aperto dal direttore MArRc Carmelo Malacrino, con Daniele Castrizio – Università di Messina, Alessandra Bravi – Università della Tuscia, Vincenzo Franciosi – Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (che parlerà dei due giovani atleti bronzei dalla Villa dei Papiri di Ercolano), Antonio Corso – Università di Cipro, Maurizio Paoletti archeologo, Università della Calabria.