Bronzi di Riace, domani a Roma la presentazione delle grandi celebrazioni. Prestigioso patrocinio dalla Conferenza delle Regioni

6 Luglio 2022 17:12

Domani a Roma la presentazione legate alle celebrazioni di Bronzi50 1972 – 2022

Saranno presentate davanti ad Istituzioni, Autorità, esperti, giornalisti e telecamere di tutto il Paese e non solo, le iniziative legate alle celebrazioni di Bronzi50 1972 – 2022, Cinquantesimo Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, che domani mattina avranno come vetrina d’eccezione la Camera dei Deputati, uno dei luoghi istituzionali simbolo d’Italia. Sarà la nuova Aula dei Gruppi parlamentari ad ospitare l’evento, a partire dalle ore 11:30.

Celebrazioni che, proprio in queste ore, si arricchiscono di un patrocinio importante e d’eccezione, quello della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: il Presidente Massimiliano Fedriga ha infatti inteso concedere il patrocinio a nome di tutte le regioni italiane, a supporto di una Calabria che vuole mettere in risalto tutto il suo splendore artistico, storico e culturale, emancipandosi da stereotipi del passato che non le appartengono più.

Un messaggio che hanno colto in tanti e ancora maggiore sarà l’apporto da domani, quando il nome dei Bronzi, di Riace, di Reggio, della Città Metropolitana, della Calabria intera sarà sulla bocca di tutti per qualcosa di estremamente positivo ed identitario. È un respiro internazionale quello che si vuole dare ai guerrieri simbolo della Magna Grecia e della storia dell’intero Mediterraneo, quel respiro che finora (in 50 anni appunto) non hanno mai avuto. È questo l’intento della Regione Calabria, guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, e del Comitato interistituzionale costituito per le celebrazioni dei Bronzi, coordinato dalla sua Vice Giusi Princi.

“Ce li invidia tutto il mondo, quindi è proprio in giro per il mondo che dobbiamo portarli… in senso figurato ovviamente – afferma il Vicepresidente della Giunta regionale Giusi Princi – soprattutto laddove il nome della Calabria arriva distorto da luoghi comuni e retaggi del passato che rigettiamo e che stiamo esorcizzando con i fatti. L’obiettivo è farlo capire a tutto il Pianeta, Italia compresa!”

A supporto digitale di tutte le attività e per una maggiore diffuse globale, da domani sarà attivo anche il portale informativo ufficiale www.bronzi50.it, dove saranno periodicamente pubblicate tutte le novità, con approfondimenti e interviste disponibili anche sul canale YouTube dedicato, Bronzi di Riace Official. E nell’era della cosiddetta generazione Alpha non potevano mancare i social: è infatti possibile rimanere aggiornati su eventi e iniziative legate al Cinquantenario anche tramite i le pagine ufficiali Facebook e Instagram, @bronzidiriace50 e seguendo l’hashtag ufficiale #bronzi50.