Bronzi, il deputato calabrese D’Ettore: “in tanti prendano esempio da Occhiuto e Princi, è solo l’inizio “

8 Luglio 2022 10:42

Il deputato D’Ettore: “Presentato ieri alla Camera dei Deputati un programma innovativo e di eccellenza per la promozione e valorizzazione dei Bronzi di Riace”

“Da calabrese, originario della Locride per giunta, non posso che essere profondamente orgoglioso dell’iniziativa portata avanti dal Presidente Roberto Occhiuto e dalla sua ottima Vice, prof. Giusi Princi, per esaltare le bellezze della nostra terra. Bravi!”. Sono le parole del deputato calabrese Felice Maurizio D’Ettore, presente ieri a Roma, alla Camera dei Deputati, per il convegno “Bronzi 50”. “Tanti amministratori – ha aggiunto – dovrebbero prendere esempio da loro e dalla capacità di iniziativa politica e culturale della Giunta Occhiuto”.

D’Ettore, inoltre, rende noto che il Presidente Occhiuto e la Vicepresidente prof. Princi hanno presentato ieri alla Camera dei Deputati un programma innovativo e di eccellenza per la promozione dei Bronzi di Riace con una serie di iniziative culturali da svolgere sia in Italia che a livello internazionale. “E’ solo l’inizio – conclude – il trampolino di lancio di un programma di promozione e valorizzazione perpetua di questi due simboli per antonomasia della Magna Grecia, della Calabria e dell’Italia nel mondo, come ha sottolineato anche il Ministro della Cultura on. Dario Franceschini”.