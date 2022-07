50° Bronzi, le celebrazioni hanno già risonanza internazionale: l’articolo in inglese dell’AnsaMed

7 Luglio 2022 18:22

Non solo le migliori testate italiane ma anche, tra le altre, ChinaTv e National Geographic. E’ un vero e proprio record, quello registrato questa mattina, per la presenza di quasi 200 media da tutta Italia e dal mondo per l’evento a Roma sul convegno “Bronzi50“. Reggio, la Calabria e il suo simbolo al centro dell’Universo, almeno per oggi. Non è quindi un caso sé gli occhi sono rivolti verso le due statue, con l’obiettivo di valorizzarle ovunque, come dimostra il programma di iniziative presentato.

E non deve meravigliare, ma anzi è da evidenziare e sottolineare, il fatto che l’AnsaMed dedichi un articolo in inglese all’evento odierno tenutosi alla Camera dei deputati. Le celebrazioni odierne hanno già, a poche ore dalla conferenza, riscosso eco internazionale, conquistando una vetrina giornalistica così prestigiosa. E siamo solo all’inizio. Anzi, alle sole presentazioni. Come spiegato questa mattina dal Vice Presidente Regionale Giusi Princi, attraverso il programma organizzato per l’anniversario ci sarà modo di promuovere il brand praticamente ovunque, da Roma a Cannes e Berlino.