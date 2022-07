Bronzi, i consiglieri regionali di Forza Italia: “bene Occhiuto e Princi, questa è occasione per rilanciare la Calabria”

8 Luglio 2022 13:03

Celebrazioni “Bronzi50”, i Consiglieri Regionali di Forza Italia rivolgono un “enorme plauso a Occhiuto e Princi. Il loro lavoro di valorizzazione è encomiabile”

“Un enorme plauso a chi ha fortemente voluto che i Bronzi arrivassero a Roma come base di partenza di una serie di importanti attività nazionali ed internazionali di promozione e valorizzazione turistico-culturale della Calabria. Il presidente Roberto Occhiuto ed il Vicepresidente Giusi Princi stanno agendo con lungimiranza, pensando a quali vantaggi la nostra Regione possa ottenere non oggi, non domani, ma da qui in avanti per diverso tempo. L’obiettivo è un crescendo di popolarità e di rinnovata immagine positiva a livello mondiale”. A dirlo in una nota congiunta sono i consiglieri regionali forzisti (Giovanni Arruzzolo, Michele Comito, Giacomo Crinò, Valeria Fedele, Katya Gentile, Giuseppe Mattiani, Pasqualina Straface), intervenendo sulla presentazione delle attività nell’ambito del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, avvenuta ieri presso la Camera dei Deputati.

“Abbiamo una grandissima occasione per riscattare l’immagine turistica e culturale di tutta la regione. Lo stiamo facendo a dire il vero grazie a diverse località sparse sul territorio. Ma quella di #Bronzi50 è un’occasione più unica che rara, una vetrina in cui dobbiamo, tutti, aggiungere contenuti. La Calabria intera deve capire che i Bronzi non sono un fine, sono uno strumento, tramite cui raggiungere il grande pubblico italiano e straniero per poi attirarlo qui e far scorgere tutte le altre bellezze e peculiarità del nostro territorio. Occhiuto e Princi lo hanno capito subito, mettendosi al lavoro poche settimane dopo il loro insediamento per dare maggiore forza e impulso alle varie attività. Ci stanno riuscendo. Adesso tocca ad ognuno di noi dare il proprio apporto alla grande causa di riscatto sociale iniziata con la rivoluzione Occhiuto”.