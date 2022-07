Bovalino calcio a 5, venerdì 15 luglio Assemblea pubblica per “provare a puntare sempre più in alto”

13 Luglio 2022 13:00

Il prossimo 15 luglio con inizio alle ore 19.00, presso la Villa Comunale (di fronte alla stazione ferroviaria), si svolgerà un’assemblea pubblica proprio dal titolo emblematico: “Facciamo squadra, insieme per puntare ancora più in alto!”

“Bovalino, facciamo squadra!” inizia così l’appello della società amaranto del BC5 che milita, per il terzo anno consecutivo, nel campionato nazionale di serie A2. Chiaro ed inequivocabile il messaggio del presidente, Vincenzo Scordino, un presidente che ogni anno rinnova la sua personale scommessa attraverso l’innata passione per questo sport (il futsal), oltre ad un naturale attaccamento alle proprie radici natie. Il BC5 è una realtà che vive ormai da ben 14 anni nel panorama sportivo calabrese e che, negli ultimi tre anni, ha valicato anche i confini regionali sbarcando nel campionato nazionale di serie A2 dove ha sempre ben figurato riuscendo, ogni volta, a mantenere salva la prestigiosa categoria dando lustro non solo alla cittadina di Bovalino ma all’intero comprensorio della locride.

Tra poco tempo avrà inizio la nuova stagione agonistica, un impegno tanto brillante sotto l’aspetto sportivo quanto dispendioso sotto quello strettamente economico, tant’è che ogni volta bisogna far quadrato con le numerose realtà sociali ed economiche del posto al fine di coinvolgerle nel nuovo progetto che si andrà ad affrontare. Su questo argomento, spesso, abbiamo dovuto registrare anche gli inviti della società finalizzati a sollecitare la partecipazione attiva e sinergica al progetto futsal, una collaborazione che deve essere necessariamente forte tra società, Istituzioni e mondo civile ed economico locale, assolutamente indispensabile per poter continuare a cullare quello che spesso il presidente ama definire il “sogno”. Per tali motivi, il prossimo 15 luglio con inizio alle ore 19.00, presso la Villa Comunale (di fronte alla stazione ferroviaria), si svolgerà un’assemblea pubblica proprio dal titolo emblematico: “Facciamo squadra, insieme per puntare ancora più in alto!”

Nel frattempo questo il contenuto di un post pubblicato sulla pagina facebook del sodalizio reggino: “Bovalino, Facciamo Squadra? Siamo ai nastri di partenza, scaldiamo i motori per una nuova, emozionante stagione! Siamo carichi come non mai, pronti ad affrontare un percorso che ci porterà a difendere il nome di Bovalino in giro per l’Italia, Ancora una volta! Dove possiamo arrivare? Non abbiamo limiti se uniamo le forze! Ti aspettiamo venerdì 15 Luglio alle ore 19:00 presso la Villa Comunale a Bovalino. Non mancare, il nostro successo inizia da te!”.