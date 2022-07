Calcio, il Bocale riparte dal capitano: bomber Zampaglione ancora coi biancorossi

10 Luglio 2022 20:16

Ancora conferme in casa Bocale Calcio ADMO: dopo mister Laface rinnova anche capitan Domenico Zampaglione

“Il Bocale Calcio ADMO comunica che anche nella stagione 2022/2023 Domenico Zampaglione farà parte dell’organico biancorosso. Capitano della squadra di mister Laface nella passata stagione, ha lasciato il segno nel cammino verso la salvezza realizzando 11 reti e guidando i compagni da autentico leader nei momenti più difficili”. Così la nota ufficiale del Bocale che annuncia il rinnovo di capitan Zampaglione.

“Atleta diventato il simbolo del calcio calabrese da diversi anni a questa parte – si legge ancora – con qualsiasi maglia è sempre stato in grado di fare la differenza, dalla Lega Pro, dove ha indossato, tra le altre, le maglie di Vibonese, Hinterreggio e Vigor Lamezia (12 reti nel 2013/2014), alla Serie D, lasciando il segno con Gioiese (13 reti nel 2014/2015) e Reggio Calabria, ma soprattutto con la Valle Grecanica, quando nel 2011/2012 li laureò capocannoniere con 31 reti. Negli anni più recenti, Zampaglione ha sposato i progetti e le ambizioni della Reggiomediterranea prima e del Locri poi, lasciando ovunque il ricordo di un grande calciatore ma soprattutto di un grande uomo. Un po’ come avvenuto a Bocale, dove il buon Mimmo è pronto per scrivere altre pagine della sua e della nostra Storia!”