Il Bocale Calcio ospite dell’Associazione Don Milani, la soddisfazione del Presidente Pollifroni

16 Luglio 2022 12:42

Il Presidente dell’Associazione Don Milani Filippo Pollifroni ringrazia la presenza sul territorio del Bocale Calcio Admo

“L’Associazione ii volontariato Don Lorenzo Milani, da anni strutturata nell’ambito del terzo settore della nostra città, esprime grande soddisfazione ed un grande ringraziamento per la presenza nel nostro territorio cittadino di una grossa realtà sportiva. Stiamo parlando del Bocale Admo, squadra di calcio che si contraddistingue non soltanto per le prestazioni calcistiche ma anche per un forte impatto relazione con il mondo dei più bisognosi”. Recita così la nota del Presidente dell’Associazione di volontaria Don Lorenzo Milani, il Dottor Pollifroni Filippo.

“Società sportiva ormai, il cui Presidente Filippo Cogliandro, mette al centro lo sport come momento di formazione e di crescita dei nuovi talenti del nostro territorio”, scrive ancora esaltando il Bocale. “Noi come Don Milani siamo contenti di poter contribuire ad essere da supporto ad una realtà importante come quella del Bocale Admo ed un ringraziamento particolare al suo Presidente Cogliandro che si spende per il nostro territorio di giorno in giorno, con uno spirito di gratuità che lo rende un grande Presidente”.