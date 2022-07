Calcio, tante novità in casa Bocale: si torna alla vecchia denominazione, confermato mister Laface

7 Luglio 2022 10:47

Due volti nuovi, oltre alla conferma di mister Laface, si aggiungono allo staff del Bocale, che torna alla sua vecchia denominazione (non più Boca Nuova Melito ADMO)

Dopo due stagioni, una delle quali durata appena una manciata di partite, il Boca Nuova Melito ADMO annuncia il ritorno al passato. Dalla stagione calcistica 2022/2023 la ragione sociale del club biancorosso tornerà alle origini, riprendendo il nome di A.S.D. Bocale Calcio ADMO, con il quale si punta a scrivere altre pagine importanti della storia di questo sodalizio sportivo. Il Bocale Calcio ADMO è inoltre lieto di comunicare che anche nella stagione 2022/2023 l’allenatore sarà mister Filippo Laface. Alla guida della squadra biancorossa dall’estate 2017, il tecnico melitese non era ai nastri di partenza della stagione scorsa, subentrando tuttavia a dicembre e riuscendo a portare il Bocale ad una difficilissima salvezza.

Si comunica con grande piacere l’arrivo in biancorosso di mister Francesco Paviglianiti, il quale svolgerà il ruolo di vice di mister Laface. Un gradito innesto nello staff tecnico quello di mister Paviglianiti, allenatore preparato oltre che persona squisita e dai grandi valori, reduce da qualche stagione di pausa dovuta a motivi personali. Prima del suo stop, aveva ottenuto risultati più che lusinghieri alla Bovese in Prima Categoria, e prima ancora in Promozione guidando il Brancaleone, proprio la squadra nella quale aveva già svolto il ruolo di vice di mister Laface diverse stagioni fa. L’ultima novità riguarda l’inserimento nello staff del settore giovanile di Rosario Triolo, il quale svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico. Grazie a lui è stato possibile stipulare un protocollo d’intesa con la scuola calcio Ape Reggina. A Francesco Paviglianiti e Rosario Triolo diamo il benvenuto al Bocale Calcio ADMO.