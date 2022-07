8 Luglio 2022 17:12

Bimbo morto a Sharm El Sheikh: genitori ricoverati in Medicina e in Ginecologia

Sono ricoverati all’ospedale Policlinico di Palermo i genitori del piccolo Andrea morto alcuni giorni fa a Sharm in un Resort dopo pare un’intossicazione alimentare. Il padre Antonio Mirabile e’ ricoverato nel reparto di Medicina, la mamma Rosalia Manosperti in ginecologia. “Sono in corso tutti gli esami per accertare le condizioni di marito e moglie – dicono dall’ospedale – Al momento non e’ possibile fare alcuna dichiarazione sulle condizioni dei due pazienti”.