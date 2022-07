Benedetto Roberto Ingoglia e la scelta vincente di puntare tutto sulle rinnovabili

4 Luglio 2022 12:45

Di Benedetto Roberto Ingoglia si è parlato parecchio negli ultimi anni, portandolo spesso e volentieri come vero e proprio esempio per gli aspiranti imprenditori italiani. Originario di Partanna in provincia di Trapani, Benedetto Roberto Ingoglia è d’altronde un personaggio che si è saputo distinguere nel nostro Paese dimostrando una grande lungimiranza ma anche un senso dell’etica e del rispetto senza precedenti. Di certo all’imprenditore di Partanna vanno numerosi meriti, ma una cosa bisogna dirla: a fare la vera differenza per Benedetto Roberto Ingoglia è stata sostanzialmente una decisione. La scelta di puntare tutto sulle energie rinnovabili, dal fotovoltaico all’eolico, quando ancora si trattava di un settore inesplorato nel nostro Paese.

Roberto Ingoglia ha fondato infatti la Energy Italy Spa nel 2012, compiendo una grande scommessa, che però in breve tempo è riuscito a vincere. Ripercorriamo brevemente la storia di Benedetto Roberto Ingoglia, soffermandoci in particolare sulle sue esperienze in campo professionale. È proprio da queste che possono trarre ispirazione i giovani di oggi, per avere successo nella vita senza rinunciare a valori come etica, sostenibilità e rispetto.

Benedetto Roberto Ingoglia: l’infanzia a Partanna

Benedetto Roberto Ingoglia è nato a Partanna: una cittadina in provincia di Trapani con la quale ancora oggi nutre un profondo legame. Proprio qui, quello che nel giro di alcuni anni sarebbe diventato un imprenditore di successo ha compiuto le sue primissime esperienze in campo professionale. Dopo il diploma infatti Roberto Ingoglia ha lavorato nel settore del commercio, concentrandosi su alcune delle eccellenze siciliane come l’olio extravergine di oliva ed il vino. In questi anni, grazie ad alcune iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Trapani, ha potuto compiere diversi viaggi nelle capitali europee, in Canada e negli Stati Uniti. Esperienze che lo hanno sicuramente arricchito e che gli hanno permesso di allargare i propri orizzonti.

Benedetto Roberto Ingoglia ed i successi professionali in una multinazionale Svizzera

Benedetto Roberto Ingoglia non è rimasto però a lungo nella sua Partanna: sin da giovanissimo ha avvertito il desiderio di fare carriera e uscire dai confini siciliani, che evidentemente gli stavano un po’ troppo stretti per sue ambizioni. Così, quando era ancora molto giovane ha iniziato a lavorare all’interno di un’importante multinazionale svizzera che operava nel settore finanziario. L’inquadramento iniziale, sebbene fosse di tutto rispetto, si poteva considerare nella norma: Roberto Ingoglia si occupava infatti di piani assicurativi offrendo consulenza per conto della società. La sua scalata verso il successo tuttavia è stata alquanto rapida e già questo la dice lunga sulle effettive qualità professionali ed imprenditoriali di Ingoglia, che in breve tempo è diventato responsabile amministrativo prima ed Amministratore Delegato poi.

Benedetto Roberto Ingoglia si poteva certamente considerare arrivato: aveva un ottimo lavoro, ben retribuito, all’interno di una famosa multinazionale svizzera. Eppure, avvertiva la mancanza di qualcosa che ha trovato solamente nel momento in cui ha compiuto il grande passo: quello di lasciare tutto per aprire una propria attività.

La nascita della Energy Italy Spa

Era il 2010, quando Benedetto Roberto Ingoglia ha deciso di licenziarsi e rinunciare alla propria carica di Amministratore Delegato presso la multinazionale svizzera. Un passo sicuramente importante, coraggioso e al tempo stesso rischioso, che però gli ha cambiato completamente la vita. È nato in lui l’interesse nei confronti delle energie rinnovabili: un settore che in Italia era ancora in gran parte inesplorato ma che lui aveva potuto scoprire durante i propri viaggi professionali all’estero.

Nel 2012 Bedenetto Roberto Ingoglia ha fondato la Energy Italy Spa puntando tutto proprio sulle energie rinnovabili, dall’eolico al fotovoltaico, con lo scopo non solo di fare business ma anche di far crescere un settore che si sarebbe rivelato fondamentale per tutto il Paese. Ha sicuramente puntato in alto, l’imprenditore di Partanna, ma lo ha fatto con le idee molto chiare e con la voglia di fare la differenza. Oggi possiamo dire che ci è riuscito e che è andato addirittura oltre, distinguendosi per i suoi alti valori.

La Energy Italy Spa è attualmente un’azienda in costante crescita: un punto di riferimento per quanto riguarda l’intero settore delle energie rinnovabili. Specializzata in soluzioni per aziende ma anche per privati, così come in consulenze mirate su Ecobonus e Superbonus 110%, la Energy Italy Spa è un esempio imprenditoriale di altissimo livello.

Il passaggio del testimone a Sergio Grifoni

Di recente, Benedetto Roberto Ingoglia ha abbandonato il ruolo di Presidente della Energy Italy Spa, passando il testimone all’amico e collega storico Sergio Grifoni. Possiamo dire che dopo dieci anni di duro lavoro sia arrivato il momento, anche per l’imprenditore di Partanna, di dedicarsi alle proprie passioni e alla propria famiglia. In realtà però Benedetto Roberto Ingoglia continuerà ad essere presente, sempre e comunque, per la sua Energy Italy Spa. Ricopre oggi altri ruoli, ma continua a rimanere un punto di riferimento per l’azienda, che di fatto è come una grande famiglia.

Benedetto Roberto Ingoglia: un esempio per i giovani di oggi

Benedetto Roberto Ingoglia rappresenta un vero esempio per i giovani d’oggi, prima di tutto per via della sua grande voglia di lavorare. Si è inserito nel mondo professionale molto presto, dimostrando sin da giovanissimo di volersi rimboccare le maniche e di essere alla ricerca della propria strada. Si è dunque saputo distinguere all’interno di una multinazionale svizzera, partendo da un ruolo marginale fino ad arrivare ad essere nominato Amministratore Delegato. Eppure, tutto questo non rientrava nelle sue ambizioni e ha avuto la forza di ammetterlo, prima di tutto a se stesso.

Ha fondato la Energy Italy Spa in piena crisi economica, credendo fortemente nel proprio progetto e senza mai rinunciare a lottare per il suo sogno. Non si arreso, nemmeno quando le cose non andavano per il verso giusto e ha sempre cercato di correggere la rotta. Ha raggiunto il successo e questo non gli ha fatto dimenticare il valore del rispetto, che ha sempre dimostrato nei confronti dei suoi dipendenti, e nemmeno quello della sostenibilità. Benedetto Roberto Ingoglia è un imprenditore di Partanna che ha dimostrato quanto sia possibile realizzare i propri sogni, indipendentemente da tutto.