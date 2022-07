Bellomo saluta la Reggina: è ufficiale il trasferimento al Bari

26 Luglio 2022 17:25

Le due società hanno raggiunto l’accordo per uno scambio che porta Lorenzo Lollo in amaranto

La Reggina ha comunicato tramite una nota ufficiale di aver ceduto a titolo definitivo al Bari il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Bellomo. Le due società hanno raggiunto l’accordo per uno scambio che porta in riva allo Stretto il centrocampista Lorenzo Lollo. “A Nicola vanno i ringraziamenti del club per l’impegno profuso nel corso di questi tre anni e mezzo in amaranto ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”, conclude la nota del club amaranto.

Si attende adesso, dunque, soltanto la comunicazione per Lollo. Il contratto è già stato depositato in Lega, è solo questione di tempo.