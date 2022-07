Beach Soccer, buona la prima per l’Icierre Lamezia a Cirò Marina: poker al Bologna

9 Luglio 2022 11:04

Bologna-Icierre Lamezia BS 2-4, commento e tabellino del match

Prima giornata nella tappa di Cirò Marina per l’Icierre Lamezia BS che ha affrontato in serata Bologna. La partita non è semplice perché i felsinei sono molto agguerriti visto che hanno racimolato un solo punto nella tappa di Pescara. Lamezia però è subito aggressiva e al primo giro di lancette è già in vantaggio con De Fazio, abile a sfruttare un’azione di calcio d’angolo. Insiste ad attaccare la squadra lametina e trova il raddoppio al nono minuto: grande giocata di Scalese dalla sinistra, salta un avversario e tira in porta, la sabbia sembra giocare un brutto scherzo al laterale ma in realtà rallenta solo il suo ingresso in porta, rendendo più dolce l’esultanza.

E’ sempre l’Icierre a fare la partita, sono tantissime le occasioni non sfruttate dai lametini che con un terzo gol avrebbero di fatto chiuso il match. Ma la regola del calcio è crudele: gol sbagliato gol subito e così Bologna accorcia le distanze con il giapponese Goto che su pregevole assist di Cancelli si trova la porta vuota e non può far altro che ribadire in rete. Immediata la reazione dei lametini che su azione di ripartenza trovano il tris. Intelligente passaggio di Piazza per Gatto che si trova a tu per tu con il portiere felsineo e segna. Ad inizio del terzo tempo è Villella a firmare il poker raccogliendo un invitante passaggio dalla destra di De Fazio. Bologna non ci sta e rialza la testa. Cancelli al settimo minuto accorcia le distanze ma è troppo tardi per recuperare e l’Icierre può così festeggiare.

BOLOGNA-ICIERRE LAMEZIA 2-4 (0-2; 1-1; 1-1)

Bologna: Turchi, Pandolfi, De Baronio, Platania, Sciglitano, Papakostantinos, Giglio, Goto, Cancelli, Pusca. All: Turchi

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri, Curcio, Gatto, Gallo, De Fazio, Villella, Mercuri. All: Pellegrino

Arbitri: Cardone di Agropoli e Lalombarda di Este

Reti: 1’ pt De Fazio (L), 9’ pt Scalese (L); 10’ st Goto (B), 12’ st Gatto (L); 3’ tt Villella (L), 7’ tt Cancelli (B)