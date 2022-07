Basket School Messina, versata la quota per la riaffiliazione. Serie C Gold a 12 o 14 squadre

6 Luglio 2022 23:19

Pagata la prima rata in scadenza il 7 luglio: così la Basket School Messina procede alla riaffiliazione in vista del prossimo campionato di serie C Gold

La Basket School Messina comunica che nei giorni scorsi ha provveduto al pagamento della prima rata in scadenza il 7 luglio, procedendo così alla riaffiliazione del club in vista del prossimo campionato di serie C Gold, la cui data di iscrizione scade il 25 luglio. Come previsto dalle disposizioni organizzative rese note in data 5 luglio dalla Fip Sicilia, il girone siculo-calabrese sarà composto da almeno 12 squadre con un massimo di 14. Il prossimo campionato prevede la prima fase di qualificazione, nel corso della quale le partecipanti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

La stagione regolare prenderà il via il 9 ottobre 2022 e si concluderà il 2 aprile 2023. Le prime due squadre classificate entreranno di diritto nel nuovo campionato che dovrebbe essere denominato “Interregionale”, mentre le classificate dalla terza posizione alla decima disputeranno i playoff che prenderanno il via il 16 aprile, si concluderanno il 7 maggio e decideranno le altre due promozioni. Le rimanenti formazioni saranno inserite nel nuovo campionato di serie C Regionale 2023-24. La Basket School Messina comunica, in oltre, che lo staff dirigenziale è già al lavoro per allestire il roster che disputerà il prossimo campionato.