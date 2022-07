La Basket School Messina affida la conduzione tecnica a coach Francesco Paladina

9 Luglio 2022 21:56

Francesco Paladina è il nuovo coach della Basket School Messina

Dopo aver espletato agli adempimenti burocratici, procedendo alla riaffiliazione del club in vista del prossimo campionato di serie C Gold 2022/23, la Basket School Messina comunica di aver affidato la conduzione tecnica della squadra a coach Francesco Paladina. Per Paladina si tratta in pratica di una conferma. Infatti, dopo aver guidato la squadra peloritana nel periodo in cui coach Pippo Sidoti è stato fermato dal daspo, Paladina è rimasto nello staff tecnico della Basket School anche dopo il ritorno in campo del coach pattese, collaborando fattivamente al conseguimento dei lusinghieri risultati ottenuti dalla squadra peloritana nelle ultime stagioni. Lo stesso Pippo Sidoti, che lo aveva espressamente voluto al proprio fianco nel dicembre 2018, lo aveva consigliato alla dirigenza della Basket School al termine della sua avventura sulla panchina degli scolari.

Francesco Paladina, classe 1981, ha maturato in passato delle importanti esperienze avendo diretto per tre stagioni consecutive la propria squadra, FP Sport Messina, prima in C Nazionale, poi in C Silver e precedentemente in C Regionale e Serie D. Successivamente l’arrivo alla Basket School Messina in C Silver. Nelle stagioni in cui ha coadiuvato Pippo Sidoti ha dimostrato grande serietà e professionalità, guadagnandosi la fiducia dei dirigenti. Adesso, il coach messinese avrà la responsabilità di guidare in prima persona la squadra e dimostrare le proprie qualità. Nella mattinata di sabato l’incontro decisivo con i dirigenti Clemente Mazzù e Fabio Vita, con i quali è stato raggiunto l’accordo che lo rimette in gioco da vero e proprio protagonista.