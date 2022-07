Basket: Gandini confermato presidente Lega per un triennio

9 Luglio 2022 16:24

Bologna, 9 lug. – (Adnkronos) – La Assemblea della Lega Basket che si é riunita oggi in modalità videoconferenza ha votato la rielezione alla Presidenza della LBA di Umberto Gandini per un nuovo mandato di durata triennale le cui condizioni saranno definite nei prossimi giorni con la apposita Commissione delegata dei club. L’Assemblea ha poi ratificato la permanenza alla LBA delle 14 formazioni aventi diritto e la ammissione delle due società neopromosse Scaligera Basket Verona e Basket Scafati 1969 in vista della nuova stagione 2022-23.

Al contempo la LBA ha informato le società sullo stato dell’iter di concessione della Licenza Nazionale Professionisti che prevede, entro il 12 luglio 2022, la trasmissione alla Segreteria della FIP del parere della LBA sulla documentazione di propria competenza già oggetto di verifica e controllo, nonché la conferma delle società associate nella LBA per la stagione 2022/2023, come sopra ratificate dall’Assemblea.

Infine, sono state analizzate le offerte pervenute per i Pacchetti Pay e Free dei Diritti Audiovisivi domestici per le Stagioni Sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 da parte degli operatori Eurosport Sas ed Eleven Sports Network Ltd. Come anticipato sul proprio sito istituzionale, la LBA, entro la giornata di lunedì 11 luglio p.v., comunicherà le proprie decisioni in merito alla procedura.