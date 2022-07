Bando Comunale Bronzi, Anassilaos precisa: “concesso spazio Villetta De Nava senza chiedere alcun contributo”

8 Luglio 2022 13:15

“Con riferimento all’Avviso pubblico avente per oggetto la selezione di proposte progettuali e assegnazione di contributi economici per la realizzazione di manifestazioni culturali organizzati nell’ambito dell’evento ‘50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace‘ e alla conseguente pubblicazione della graduatoria di merito avvertiamo l’esigenza di comunicare che l’Associazione Culturale Anassilaos ha partecipato al bando soltanto al fine della concessione dello Spazio della Villetta De Nava e non ha formulato alcuna richiesta di contributo per la serie di incontri promossi presso il medesimo spazio”. E’ quanto scrive in una nota di precisazione l’Associazione Anassilaos.

“Per tale motivo – prosegue – allorquando a proposito dell’Associazione Anassilaos si scrive ‘la domanda è valutata positivamente ma non ammessa alle agevolazioni finanziarie per esaurimento dei fondi stanziati’ si scrive una piccola inesattezza, che ci auguriamo possa al più presto essere corretta, in quanto nessuna agevolazione finanziaria è stata richiesta. Non ci sentiamo – e certamente non siamo – i migliori del reame ma da un certo numero di anni riteniamo necessario – e forse opportuno – poter contare sulle nostre poche scarse forze senza nulla chiedere all’Ente (Comune o Città Metropolitana che sia) se non la collaborazione e, di volta in volta, la concessione di spazi pubblici per talune iniziative di comune interesse. La precisazione che abbiamo ritenuto opportuno fare, sia pure a malincuore, è per il rispetto della verità”.