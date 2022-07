Bagnara, vinta una battaglia di civiltà: ecco la passerella per arrivare in spiaggia con carrozzine e passeggini

28 Luglio 2022 17:39

Sarà installata nei prossimi giorni e i cittadini riceveranno una comunicazione del punto in cui il servizio sarà fruibile

Per una spiaggia che finalmente diventa a disposizione di tutti. E’ stata introdotta oggi a Bagnara Calabra la passerella per il camminamento su spiaggia che consentirà a carrozzine, passeggini e persone con difficoltà di deambulazione di accedere senza problemi al mare e alla battigia. Seguiranno a breve l’installazione e la comunicazione del punto in cui il servizio sarà fruibile. Lo ha comunicato l’assessore Angela Randazzo.

L’assessore ringrazia i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che si sono dati da fare per ottenere la passerella: “grazie per il grande aiuto e la collaborazione sempre attiva e proficua. Insieme faremo grandi cose per il nostro paese”.