Paura a Bagnara, fiamme in un appartamento: cittadini in strada

4 Luglio 2022 11:58

Tempestivo l’intervento di due squadre di Vigili del Fuoco

E’ stata una serata di paura quella vissuta ieri da residenti e turisti presenti ieri a Bagnara Calabra, sulla costa tirrenica in provincia di Reggio Calabria. All’interno di un’abitazione di via Dandolo, a Marinella, è scoppiato un incendio. Al momento dell’accaduto non erano presenti persone in casa, ma tra la popolazione sono stati momenti di panico, con la gente che si è recata in strada per capire cosa stesse succedendo e così prestare soccorso. Nessuno è rimasto ferito.

Intervenuti in maniera tempestiva gli uomini del Distaccamento Volontario Vigili Del Fuoco di Bagnara, coadiuvati dalla Squadra del Distaccamento di Palmi. Sul posto anche i Carabinieri per cercare di fare luce sulle cause che hanno provocato l’incendio.