Bagnara Calabra, il 19 luglio l’evento “VI.VO” – Vicinati Volontari

19 Luglio 2022 15:02

Il 19 luglio, alle ore 18:00, presso il lido Sunset di Bagnara Calabra, l’evento “VI.VO.”- Vicinati Volontari

Il volontariato non va “in vacanza” ma approfitta di giornate di festa e condivisione, come quella di martedì 19 luglio, per raggiungere e sensibilizzare maggiormente le persone e farle avvicinare al mondo del volontariato. Continua infatti la campagna di eventi di animazione territoriale in seno al progetto “VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD”, capofila l’Istituto per la Famiglia sez. 55 Condofuri (RC). I volontari ispirati dallo slogan del progetto “ILLUMINA LA TUA VITA, DIVENTA VOLONTARIO” si propongono a rallegrare e rinfrescare con musica e animazione la calda serata di martedì 19 luglio.

L’evento sarà ospitato al lido Sunset di Bagnara Calabra dalle ore 18:00.

Il presidente Vittoria Careri della Cooperativa Sociale Vitasì, responsabile del management del progetto riferisce “il progetto vuole portare la solidarietà oltre che nei momenti di difficoltà e bisogno anche nei momenti di gioia e condivisione, per questo il progetto organizza queste giornate di animazione territoriale affinché siamo vicini anche nei momenti di festa.”

“A Bagnara Calabra ancora molto sentita è l’importanza del VICINATO, a cui esprimere bisogni che incontrano non solo una effimera compassione, ma azioni di sostegno e supporto nei bisogni quotidiani, ma anche momenti di condivisione di festa e felicità”.

Così spiega la responsabile del progetto, la Dr.ssa Caterina Minutolo, nata e cresciuta nel territorio e lieta di trasferire iniziative esemplari nella propria terra d’origine. Auspichiamo una risposta del territorio attenta e partecipata del popolo bagnarese sicuri che esprimerà al meglio la propria gioia e partecipazione nei confronti dell’iniziativa”.