Autostrade in Sicilia, Zafarana: “fallimento di Cas e Assessorato Infrastrutture”

22 Luglio 2022 15:20

Secondo Zafarana “ci sono questioni di nomine che creano contrasto tra gli enti”

“Le autostrade siciliane gestite del CAS sono ridotte a groviere impercorribili, interi cantieri rischiano di fermarsi perché la Regione non paga il Consorzio e quindi quest’ultimo non può pagare le ditte che minacciano di scioperare, il rimborso del pedaggio di Villafranca Tirrena è bloccato perché a quanto pare il CAS non rendiconterebbe all’Assessorato le richieste arrivate”. E’ quanto afferma in una Valentina Zafarana, Portavoce del M5S ed ex Vicesindaco designato da De Domenico alle scorse elezioni comunali a Messina. La grillina commenta la condizione delle autostrade in Sicilia e rilascia la propria opinione

“Secondo voi, con questo disastro, c’entra qualcosa il contrasto in corso, ormai da mesi, fra l’apparato dirigenziale dell’Assessorato Infrastrutture e il Comitato Direttivo del CAS? – prosegue Zafarana – Questioni di nomine al vertice del CAS più o meno gradite in assessorato, con il rappresentante del Governo, l’Assessore Falcone, che proprio in questi giorni ha dovuto sconfessare il proprio dirigente generale, che nel frattempo ha, per altri motivi, avviato il processo di decadenza dell’attuale CDA del Consorzio e di nomina di uno o più commissari”.

“Insomma, mentre i siciliani sono costretti a percorrere mulattiere spacciate per autostrade, spesso passando ore interminabili sotto il sole in attesa che si sblocchi questo o quell’ingorgo, i soggetti che dovrebbero lavorare per risolverne i problemi sono in tutt’altre faccende affaccendati, impegnati come sono a scriversi carte bollate di fuoco. Io non so quanto l’ormai prossima campagna elettorale stia avendo un peso su tutta questa situazione, quello che so è che, sicuramente, la gestione delle autostrade portata avanti dal CAS e dell’Assessorato Infrastrutture si può tradurre in un’unica, definitiva, parola: fallimento”, conclude Zafarana.