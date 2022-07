Automobil Club Reggio Calabria, stretta sinergia con la Camera di Commercio

22 Luglio 2022 18:22

Incontro tenuto in mattinata tra Giuseppe Martorano, presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, e Ninni Tramontana, presidente della Camera di Commercio

Una visita di cortesia che ha aperto tanti sbocchi e creato una sinergia importante quella tenutasi questa mattina tra il presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano e Ninni Tramontana, presidente della Camera di Commercio. Martorano ha ringraziato in prima persona l’ente che con estrema accuratezza gestisce la produzione ed economia della Provincia. L’obiettivo di Automobil Club RC è infatti quello di instaurare rapporti con gli enti del territorio, puntando non solo al mondo dei motori ma guardando anche altro, incentivando il turismo locale con eventi sociali.

“L’ACI Reggio Calabria – sono le parole di Giuseppe Martorano – punta ad espandersi sempre di più. La nostra sede ha già aperto ad eventi sociali e culturali, dando la possibilità di allargare i nostri confini. L’importanza di creare sinergie con gli enti vicino al nostro è fondamentale. Noi come Automobil Club puntiamo ad integrare al mondo dei motori tutto quello che può servire al cittadino che non è solo colui che guida l’automobile ma può esserlo il pedone stesso, tutta la filiera delle auto e tutti coloro che mandano avanti questo mondo. Ringrazio Ninni Tramontana – in conclusione – per la disponibilità dimostrata. Insieme percorreremo un grande percorso“.