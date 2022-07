Auto in fiamme sulla Messina-Palermo: caos nella galleria Baglio, 10 chilometri di coda

29 Luglio 2022 19:10

Un’auto ha preso fuoco sulla A20 nella galleria Baglio, in direzione Messina, bloccando il traffico e provocando file chilometriche

E’ nuovamente il caos sulla Messina-Palermo, dopo il camion in fiamme dell’altro giorno nella galleria Telegrafo: un’auto ha preso fuoco sulla nella galleria Baglio, in direzione della città dello Stretto, bloccando il traffico e provocando ben 10 chilometri di coda. Anche questa volta, il fumo sprigionato dalle fiamme si è propagato all’interno della galleria ed in molti sono letteralmente scappati fuori dalla galleria.

Presenti sul posto i vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e le forze dell’ordine che si stanno prodigando a gestire la situazione caotica.

Foto di repertorio