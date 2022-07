Auddino (M5S) in visita al cantiere del pronto soccorso dell’ospedale di Polistena

25 Luglio 2022 18:34

“Stamattina ho fatto visita al cantiere per i lavori di riqualificazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Polistena per poter toccarne con mano lo stato di avanzamento e devo dire che sono rimasto colpito per quanto già fatto e bene, in così poco tempo! Dopo appena tre settimane il lavoro già svolto dall’ASP di Reggio Calabria è rilevante grazie all’interesse subito mostrato dalla dottoressa Di Furia, nuovo DG dell’ASP di Reggio Calabria, che da me sollecitata a verificare con i propri occhi le condizioni critiche in cui versava il PS di Polistena è stata subito in visita al presidio ospedaliero di Polistena appena dopo il suo insediamento prendendo l’impegno di ripristinare il PS. La promessa è stata mantenuta, infatti i lavori di restyling del pronto soccorso di Polistena hanno avuto inizio nei tempi stabiliti e procedono come previsto”, afferma il senatore polistenese Giuseppe Auddino del Movimento 5 stelle.

“Cura dei materiali, rispetto dei tempi e attenzione alla qualità dei lavori sono gli elementi che avevo posto come condizioni imprescindibili e ho notato con piacere essere i tratti distintivi di questa fase dei lavori, il che mi rende orgoglioso di essere stato il primo ad aver acceso i riflettori sulla necessità di avviare questi lavori urgenti al PS dell’ospedale di Polistena”, aggiunge il senatore polistenese.

“Grazie al rispetto dei tempi e alla qualità del lavoro svolto, sarà più facile dare una prima risposta a chi è ancora incredulo su questo: con poco si può fare molto e subito! Con l’architetto dell’ASP Pasquale Ferraro, qui stamattina a seguire i lavori, il confronto è stato propositivo e utile. Questa prima fase si conclude nei tempi previsti con un lavoro svolto davvero efficiente: grazie all’investimenti di appena 80 mila euro previsti per la manutenzione ordinaria, il PS di Polistena avrà una nuova veste. Prima di pensare a progetti faraonici, è giusto pensare a quello che si può fare per farlo presto e bene, nell’interesse di tutti”, continua il parlamentare.

“Concluso questo intervento necessario ed urgente, continuerò ad occuparmi del progetto di costruzione del nuovo PS, da me proposto oltre un anno fa, per realizzare la nuova struttura di ampliamento in aderenza agli attuali locali, moderna e rispondente ai più moderni standard di sicurezza. Continuerò ad essere vigile sul proseguimento dei lavori. Questa è la Sanità che mi piace! Sono rimasto colpito del lavoro svolto e non ho dubbi che così continuando saranno consegnati come da cronoprogramma”, conclude il senatore Auddino.