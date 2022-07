Strage in Danimarca: sparatoria in un centro commerciale, diversi morti e feriti

Domenica di sangue in Danimarca a causa di una tragica sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen. La Polizia danese ha fatto sapere che diverse persone sono morte e altre ferite: un danese di 22 anni è sospettato dell’attacco. “Al momento non possiamo dire di più sull’identità della persona”, hanno riferito le forze dell’ordine su Twitter. La polizia danese non esclude la possibilità che la sparatoria possa essere legata al terrorismo.

Il di Copenaghen, Sophie H. Andersen, ha affermato: “arrivano rapporti terribili sulla sparatorie al centro commerciale. Non sappiamo ancora con certezza quanti siano rimasti feriti o morti, ma è molto grave. È stato attivato il piano di crisi. Siamo in stretto contatto con la polizia”, conclude.