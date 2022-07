Reggio Calabria, il 6 luglio il battesimo della neonata Associazione RinasciAMO Catona A.P.S.

4 Luglio 2022 12:59

RinasciAMO Catona A.P.S., nuova associazione che punta a valorizzare il quartiere di Catona: il 6 luglio l’inaugurazione con l’evento dedicato alle poesie dell’artista Miriam Jaskierowicz Arman

Il Presidente Antonio Chirico, con amore per la propria terra e grande entusiasmo, annuncia la nascita dell’Associazione RinasciAMO CATONA A.P.S.. Il nome dell’associazione è volutamente indicativo. Catona ha una storia importante ed i soci di RinasciAMO CATONA A.P.S. intendono dare il loro contributo, rimescolando le carte per trasformare questo immobilismo in rinascita, coinvolgendo tutte le forze in campo: le associazioni, le istituzioni, le fondazioni, i circoli, etc.

Il battesimo dell’associazione si terrà presso il Lido dello Stretto di Catona, alle ore 19,15 del giorno mercoledì 6 luglio 2022, durante il quale sarà proposto l’incontro dedicato alle poesie dell’artista Miriam Jaskierowicz Arman raccolte nel libro L’URLO DELL’ANIMA: FEDE E PACE.

Miriam è un’artista. E’ una pedagoga vocale, una docente, una poetessa e pittrice. I suoi genitori erano detenuti nel centro di concentramento di Bergen Balsen e precisamente nel Blocco 26. Si sposarono dopo la liberazione e concepirono Miriam in Germania. Lei conserva la testimonianza autentica dei propri genitori: il racconto della sofferenza, della cattiveria, degli abusi, delle persecuzioni e dell’attuale dilagante negazionismo. In tanti negano ancora l’esistenza dell’Olocausto. Ha vissuto in Israele, Italia, Ungheria, Svizzera, Ucraina, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Messico, Sud America. Oggi, dopo aver girato il mondo da artista cosmopolita, vive a Reggio Calabria.

E’ stata nominata ambasciatrice di “World peace tracts”, organizzazione internazionale tra Svezia e Israele ed ha svolto una infinità di attività artistiche nel campo dell’arte, della musica, del canto, della poesia, della fimografia, del cinema, etc. Nel corso dell’evento, condotto dallo scrittore, poeta e artista Francesco Miroddi, la madrina della serata Miriam Jaskierowicz Arman leggerà alcune poesie della sua raccolta L’URLO DELL’ANIMA: FEDE E PACE, seguite dalle performances musicali dell’eccellente fisarmonicista Adolfo Zagari. Sarà necessario e graditissimo l’intervento dell’editore Antonino Santisi.