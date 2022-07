Asproclimb5k: due straordinari atleti da Cittanova superano i 5 mila metri di dislivello, fermandosi oltre i 9 mila

17 Luglio 2022 22:50

Asproclimb5k: mostruoso risultato giunto dalla provincia reggina, esattamente da Cittanova, dove la coppia ciclistica Giuseppe Mandaglio e Gianluca Valentino stritolano il tetto dei 5.140m. di dislivello positivo

Straordinario risultato ottenuto da Giuseppe Mandaglio e Gianluca Valentino, che in sella alle loro bici da corsa hanno pedalato tutta la notte, ripetendo lo stesso segmento per ben 18 volte e dimostrando di saper gestire e superare i loro limiti fisici e mentali portandosi a casa uno straordinario risultato che li vede fermarsi oltre i 9.000 metri di dislivello positivo. In un segmento di Cittanova, da loro scelto, Giuseppe Mandaglio e Gianluca Valentino del Team Bike Bagnara di Bagnara Calabra hanno conquistato la sfida “Asproclimb5k – sfide in Mtb & Bdc” dimostrando con una Super attività di essere alieni venuti dallo spazio. Giuseppe vince la sfida raggiungendo un dislivello positivo di ben +9.395 metri con 307,59 Km mentre Gianluca raggiunge ben +9.050 metri con 316,03, superando di gran carriera il limite di +5.140 m previsti dalla sfida “Segmento Mode 3Cime”. Entrambi hanno ricevuto a casa i complimenti e l’attestato di partecipazione a firma del CSI – Centro Sportivo Italiano, Comitato di Reggio Calabria.

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.