Filippo De Salvo nuovo Responsabile del Sud Italia di Pilates: la soddisfazione di ASC Reggio Calabria

14 Luglio 2022 11:53

Soddisfazione del comitato reggino per la nomina a responsabile del Sud Italia ASC per il maestro Filippo De Salvo

“Il Comitato ASC Reggio Calabria esprime massima soddisfazione per la nomina da parte di ASC Nazionale a Resp. Sud Italia del settore Pilates e Benessere del Maestro Filippo De Salvo. Il nuovo incarico del Maestro Filippo De Salvo riconosciuto a livello internazionale come uno dei maestri di pilates più all’avanguardia, da lustro al comitato ASC di Reggio Calabria sancendo ancora una volta l’ottimo lavoro territoriale che viene svolto 365 giorni l’anno da professionisti dello sport. L’ASC augura Buon Lavoro al nuovo Responsabile e di trascorrere ancora tanti anni insieme nello sport e per lo sport”. E’ quanto recita la nota di ASC Reggio Calabria.