Arriva in provincia di Messina il “Camper dei diritti”

29 Luglio 2022 16:00

Lunedì 1° agosto girerà l’area metropolitana e si fermerà a Taormina, Messina e Capo d’Orlando

Mettere il turismo “sottosopra” con l’obiettivo di garantire lavoratori e lavoratrici: è lo slogan della campagna nazionale della Cgil Filcams che lunedì 1° agosto arriva in provincia di Messina per incontrare i cittadini e parlare di salari, diritti e dignità per chi lavora, soprattutto per gli stagionali sempre più sfruttati e meno tutelati. Il “Camper dei diritti” (www.turismosottosopra.it) ha già girato diverse città italiane e ora farà un tour nell’area metropolitana fermandosi alle ore 10 a Taormina in piazza IX Aprile, alle 14 a Messina in piazza Duomo e alle 17 a Capo d’Orlando in piazza Matteotti. A coordinare le tappe locali la segretaria generale della Cgil Filcams di Messina Giselda Campolo, insieme a Stefania Radici, funzionaria regionale della categoria, e Giovanni Mastroeni, segretario generale della Cgil di Messina: “Siamo pronti ad accogliere le tappe del camper, non solo coi nostri iscritti ma con tutte le persone interessate a conoscere meglio i loro diritti – spiegano i sindacalisti – infatti si tratta di un’iniziativa intrisa di significato per porre al centro dell’attenzione pubblica e dell’agenda politica di chi si candida a governare il paese e la regione nelle prossime elezioni autunnali il tema di un’occupazione regolare e stabile nell’ambito di un nuovo modello di turismo sostenibile. L’occasione sarà utile per spiegare e approfondire diversi argomenti relativamente ai contratti stagionali: diritto di precedenza e assunzione, orari di lavoro e maggiorazioni, ferie e permessi contrattuali, malattie e infortuni, tredicesima e quattordicesima, TFR e Naspi.

In tal senso la Cgil Filcams ha predisposto un utile e pratico vademecum che sarà diffuso durate gli incontri”.