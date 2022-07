Condofuri festeggia, Arianna Errigo medaglia d’oro con l’Italia del fioretto a squadre ai Mondiali di Scherma

22 Luglio 2022 18:54

L’Italia del fioretto a squadre è campione del mondo: Arianna Errigo, talentuosa fiorettista di Condofuri, decisiva nel successo delle azzurre sugli Stati Uniti

Dopo 5 anni di digiuno l’Italia torna a vincere la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma nel fioretto femminile a squadre. Il Cairo fa da sfondo all’impresa della Nazionale che aveva vinto l’ultimo oro a Lipsia nel 2017. Proprio come l’ultima volta, ad arrendersi alle stoccate delle azzurre sono gli Stati Uniti della campionessa olimpica nell’individuale Lee Kiefer. Successo che non lascia spazio ad alibi quello di Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi che superano 45-27 la nazionale a stelle e strisce dopo aver battuto 45-26 la Polonia ai quarti e 45-37 il Giappone in una semifinale davvero tosta.

Tanto contro le giapponesi quanto contro le americane la differenza l’ha fatta Arianna Errigo. La talentuosa fiorettista calabrese d’adozione (cittadina onoraria di Condofuri, paese d’origine della madre, ndr) che aveva rifilato 7 stoccate a Yuka Ueno portandosi a casa il pass per la finale, si è addirittura superata nell’ultimo atto del torneo: 5-1 a Dubrovich, 5-1 a Kieffer, 5-2 a Weintraub. Uno score devastante che ha spazzato via ogni minima possibilità delle americane di rientrare nel match. L’oro torna al collo delle italiane: l’Italia è campione del Mondo per la diciassettesima volta nella sua storia nel fioretto a squadre femminile. Grazie ad Arianna Errigo un pezzettino di quella medaglia è anche reggino.