Tiro con l’arco, trasferta a Spongano (Lecce) per gli Arcieri Club Lido di Catanzaro

12 Luglio 2022 11:31

I risultati degli Arcieri Club Lido di Catanzaro a Spongano (Lecce)

Domenica nello stadio comunale di Spongano (Lecce), organizzata dagli Arcieri del Basso Salento si è svolta la gara interregionale di tiro con l’arco specialità targa, valevole sia per le qualifiche ai campionati italiani che come gara di campionato regionale regione Puglia. Alla manifestazione sportiva, la società A.S.D. Arcieri Club Lido ha iscritto i propri atleti, guidati dal mister Poerio Piterà Edoardo. Alla gara hanno partecipato nelle diverse divisioni e classi: Quaglia Francesco compound senior maschile che conquista l’oro, Gorizia Novello nella divisione compound classe seniores che conquista l’oro, Anastasia Poerio Piterà Anche essa nella divisione compound classe allievi che sale sul gradino più alto del podio e Chiarella Vittoria Veneta che nel compound junior femminile si porta a casa la medaglia d’argento.

“Siamo soddisfatti dalla prestazione dei nostri atleti – i commenti del mister Poerio Piterà Edoardo – che nonostante il forte vento a direzione variabile, presente per tutta la gara, hanno saputo gestire l’intera gara, conquistando importanti podi. Le trasferte non finiscono qui – aggiunge il mister – infatti abbiamo in programma qualche altra gara fuori regione, per meglio ottimizzare l’attività sportiva dei nostri ragazzi. Siamo fiduciosi per il prossimo anno che vi siano più competizioni a carattere locale e nelle vicine regioni confinati, il tutto per poter meglio programmare la nostra attività. Un ringraziamento particolare va agli amici della società organizzatrice Arcieri del Basso Salento, che nonostante fosse una gara di campionato regionale, ci hanno accolto nella competizione, consegnando ai nostri atleti anche le medaglie segno del risultato ottenuto sul campo. L’accoglienza riservata alla società calabrese, spinge anche la stessa a trasferte fuori regione dove, come più volte sottolineato dalla dirigenza, ci si sente sempre a casa e tra amici”.