Antonimina, entra in Azione il Vicesindaco Antonio Romano

30 Luglio 2022 14:14

Il segretario provinciale Michele Anselmo e quello regionale Fabio Scionti comunicano un altro ingresso importante per il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti, l’ennesimo amministratore locale che decide di aderire al manifesto di Azione: si tratta di Antonio Romano, 31 anni consulente assicurativo, giovane Vicesindaco del Comune di Antonimina, eletto nell’ultima tornata di giugno con la lista “Antonimina per costruire futuro”. Una presa di posizione chiara e decisa che conferma l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dal partito Azione sia su scala nazionale sia su scala locale.

“Non è sicuramente una scelta facile per un amministratore eletto da poco scegliere di schierarsi in maniera così netta – afferma Romano -, ma la necessità di dare un segnale forte di inversione di marcia rispetto al passato è prevalsa rispetto ad ogni altro ragionamento di comodo. Scendere in campo con idee e progetti chiari, senza ambiguità, è l’unica via per restituire credibilità ad una politica fin troppo bistrattata soprattutto dalla classe dirigente che negli ultimi anni si è succeduta e che dietro di sé ha lasciato solamente macerie e promesse urlate al vento. Infine un grazie al consigliere metropolitano di Azione Rudi Lizzi e il sindaco f.f. Carmelo Versace per il supporto in questi mesi e nel prendere questa decisione”.

Dopo gli ultimi accadimenti risulta più che mai chiaro quanto sia fondamentale ricostruire un fronte che sappia gestire la cosa pubblica e che riesca a rinnovare l’entusiasmo dei cittadini sedotti e abbandonati da forze politiche che hanno cavalcato il malumore generale per conquistare e mantenere una poltrona, in barba a qualsiasi ideale. È arrivato il momento di dimostrare che esiste una Calabria e un’Italia seria che studia, fatica e produce ed è la maggioranza in questa regione e in questo Paese. Ci aspettano decisioni complicate per il futuro nostro e dei nostri figli e solamente chi ha un’idea concreta di sviluppo può affrontare con consapevolezza ciò che ci attende. Azione è nato per questo e siamo convinti che sempre più persone si uniranno a noi in questa missione difficile, ma senza dubbio avvincente e stimolante. È arrivato il momento di entrare in Azione.