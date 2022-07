Anniversario Bronzi di Riace, Versace: “valuteremo se andare a Roma dopo invito Occhiuto”

5 Luglio 2022 13:33

50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, diatribe tra Città Metropolitana e Regione Calabria: le dichiarazioni di Brunetti e Versace

Non ci si poteva attendere una conferenza stampa totalmente tranquilla, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Il riferimento è al 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace e alle diatribe tra Città Metropolitana (con appoggio del Comune) e Regione Calabria. I due Sindaci f.f. hanno fornito la loro versione dei fatti all’interno della conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi: “la carpetta del programma che qui vedete – ha detto Brunetti – è presente da qualche mese. La prima riunione è stata convocata a Palazzo San Giorgio nella prima decade di gennaio, affinché si trovasse una sintesi tra tutti gli Enti. Tutti presenti tranne la Regione Calabria”, ha evidenziato come a voler sottolineare la poca attenzione della Regione verso gli eventi.

Brunetti: “quando Versace mi disse ‘usciamo da questo tavolo perché senno arriviamo ad agosto e non facciamo nulla’, ma non l’ho ascoltato e gli chiedo scusa”

“A marzo – prosegue poi nel racconto il Sindaco f.f. – veniamo convocati dalla Regione per dirci che forse era il momento di fare un tavolo per discutere del 50°. Forse sono stati poco attenti nel capire che già ci eravamo mossi, ma per rispetto ci siamo seduti e abbiamo discusso. Abbiamo presentato un logo, ma qualcuno ci ha detto non andava bene, e così siamo passati al brand ‘Bronzi 50’, che per il quieto vivere abbiamo accettato. Nei successivi incontri ci hanno detto che la Regione si sarebbe occupata della promozione dell’evento per 3 milioni di euro, ci hanno detto che avremmo fatto una conferenza stampa al Salone del Libro di Torino e alla Camera dei Deputati. Devo chiedere scusa a Carmelo Versace, perché lui un mese e mezzo fa ha detto: ‘usciamo da questo tavolo perché sennò arriviamo ad agosto e non facciamo nulla‘. Io sono stato moderato e gli ho detto di aspettare, ma mi scuso con lui perché avrei dovuto appoggiarlo e saremmo dovuti uscire da quel tavolo un mese e mezzo fa. Io non voglio fare polemica e da oggi non ne farò più con altri enti, non mi interessano e non mi interessano neanche gli inviti postumi”, ha detto Brunetti, raccogliendo l’applauso della sala.

Versace: “non mi sento offeso perché non ero inserito nella locandina, se Occhiuto mi ha chiamato vuol dire che forse qualcosa non ha funzionato nella macchina regionale”

La palla passa poi a Versace: “se qualcuno pensava di vedermi arrabbiato si sbaglia, io sono stracontento per la presentazione di questo programma. Tutto il resto poco mi interessa. Prima di iniziare questa avventura, qualche amico mi aveva consigliato di non leggere i giornali. Perché a volte vengono raccontate cose in maniera diversa o perché c’è il rischio che potremmo subire da quello che leggiamo. Ad aprile noi ci siamo presentati con questa carpettina, illustrando un lavoro che la Città Metropolitana aveva realizzato con tutti gli Enti. Se c’è una giornata in cui è bello fare il Sindaco facente funzioni, questa è una di quelle. I Bronzi dovevano essere il simbolo, per la prima volta, di unità per tutti gli Enti. Se oggi noi siamo arrivati a questa data per presentare il nostro programma di spessore nazionale e internazionale, non è mica colpa nostra e non mi assumo alcuna responsabilità. Questo programma era già pronto da un mese e mezzo e non mi sento offeso perché non sono stato inserito nella locandina”, ha tenuto a precisare il Sindaco metropolitano in riferimento alla mancata accettazione dell’invito di Occhiuto a presenziare a Roma.

“Tutti gli Enti istituzionali coinvolti – dice ancora – avrebbero dovuto avere la possibilità di condividere il percorso che avremmo voluto fare. In questi mesi abbiamo incontrato il Ministro Franceschini, l’Onorevole Nesci. Da qui a qualche giorno seguiranno almeno altre due conferenze stampa in cui annunceremo iniziative nazionali che non abbiamo inserito in questo programma. Ieri pomeriggio ho ricevuto la chiamata del Presidente Occhiuto, che ringrazio per aver avuto la sensibilità di provare a smussare alcuni aspetti. Se si è sentito di chiamarmi per invitarmi evidentemente qualcosa nella macchina regionale non ha funzionato. Nella fase finale del comunicato del Governatore lui stesso ha evidenziato la sua non presenza ai tavoli, forse non è stato messo al corrente. Occhiuto ci ha invitato e io l’ho anche ringraziato – ha rimarcato Versace – nelle prossime ore valuteremo se andare a Roma. Se la nostra presenza è gradita, ha senso. Se si va per fare passerelle, preferisco risolvere altri problemi nella città. Chiedere scusa? Lo faccio sempre. Per me è una bellissima giornata perché abbiamo messo dei soldi veri. Non pretendo che Occhiuto chieda scusa ma da parte mia penso anche allo stesso modo.

E sui fondi utilizzati, Versace afferma: “abbiamo preso soldi del nostro bilancio e li abbiamo utilizzati per queste attività. Negli anni della pandemia ci sono stati problemi occupazionali e quindi questo era un atto dovuto. Il coinvolgimento del territorio non è una cosa banale, non si può far finta che non esistano Comuni e territori. Le 100 mila euro erano coinvolgenti con tutto ciò che sta dentro quel coordinamento. Di fronte al mancato rispetto delle regole, non posso pretendere che la Regione mi dia 100 mila euro senza che io sia seduto a quel tavolo”.

Brunetti risponde a StrettoWeb: “Gné gné non si dice e non si scrive”

Poi riprende la parola Brunetti, che lancia una frecciata alla stampa in merito a un nostro articolo dei giorni scorsi: “Io ‘gné gné?’ Oltre al rispetto istituzionale c’è anche il rispetto verso le persone. ‘Gné gné’ non si dice e non si scrive. La settimana scorsa sono stato a Roma, sono stato a Torino un mese fa. Il centro? Perfetto, ma poi spostatevi nelle periferie. Usciamo da questa mentalità. Quando c’è una cosa bella la vogliamo veicolare?. La Regione Calabria ha dato 700 mila euro per gli 800 anni della Cattedrale a Cosenza. E questo lo dico con tutto il rispetto per i cosentini”.