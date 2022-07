Reggio Calabria, ecco la compagna di Pippo Inzaghi: “meraviglia di città, abbiamo già preso 3 kg!” | FOTO

22 Luglio 2022 17:16

Angela Robusti, compagna del neo allenatore della Reggina Pippo Inzaghi, arriva a Reggio Calabria: sui social subito le prime storie nel centro cittadino con un pizzico di ironia

“Iniziando a esplorare questa meraviglia di città“. Con questo messaggio allegato a una foto social, Angela Robusti annuncia il suo arrivo a Reggio Calabria. La compagna di Pippo Inzaghi si trasferisce in riva allo Stretto per seguire il neo allenatore della Reggina nella sua nuova avventura sulla panchina degli amaranto. Modella, wedding planner, imprenditrice social dal grande seguito, Angela Robusti ha già iniziato a esplorare, per usare il suo stesso termine, il centro cittadino. Come si può vedere dalle sue storie Instagram, immancabili i gelati da Cesare e SottoZero. In allegato un simpatico messaggio: “nemmeno 24H a Reggio Calabria e abbiamo preso già 3 kg!“.