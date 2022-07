20 Luglio 2022 09:02

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri ad Altomonte

Tragedia in Calabria a causa del ritrovamento del cadavere di un uomo in un burrone nel comune di Altomonte, in provincia di Cosenza. Si tratta di Giuseppe Rago, 62 anni, ex guardia giurata. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

Foto di repertorio