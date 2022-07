Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, al via il dibattito pubblico: “esperimento di democrazia, ammoderneremo l’arteria sino allo Stretto”

18 Luglio 2022 18:16

Alta velocità, Occhiuto: “Galleria Santomarco importante ma il governo deve riservare più attenzione alla Calabria”

Si è svolta presso la Sala Verde della Cittadella di Catanzaro, la presentazione del Dibattito Pubblico sul lotto 2A del progetto di realizzazione dell’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Il raddoppio della tratta Paola/S. Lucido – Cosenza (nuova galleria Santomarco) è inserito, infatti, tra gli interventi prioritari della nuova infrastruttura dell’Alta Velocità.

Durante la conferenza, Vera Fiorani, commissaria straordinaria per la realizzazione dell’opera e Amministratore Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, ha sottolineato: “il nuovo collegamento consentirà di incrementare i livelli di accessibilità alla rete AV per diverse zone a elevata valenza territoriale quali il Cilento e il Vallo di Diano, la costa Jonica, l’alto e il basso Cosentino, l’area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino, oltre che velocizzare anche collegamenti verso Potenza, verso la Sicilia, verso i territori della Calabria sul Mar Jonio e verso Cosenza e, allo stesso tempo, contribuirà in maniera significativa al potenziamento dell’itinerario merci Gioia Tauro – Paola – Bari”.

Il coordinatore del Dibattito Pubblico, PTSCLAS, Roberto Zucchetti, ha detto: “è un esperimento di democrazia per far sì che anche i cittadini possano contribuire con idee o critiche, alla realizzazione dell’opera. È possibile alimentare il dibattito inviando documenti contenenti proposte, suggerimenti ed osservazioni su temi di proprio interesse, inerenti al progetto al sito dedicato al dibattito pubblico. Nei prossimi giorni ci saranno incontri a Paola e Montalto Offugo”.

Ha suscitato dibattito e qualche polemica l’allungamento del tracciato della Salerno-Reggio Calabria di circa 50 chilometri e con minuti di percorrenza analoghi agli attuali, tanto che il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, ha evidenziato: “ho parlato nel mio ufficio con Vera Fiorani, anche io avevo questo timore, l’ho rappresentato più volte, ho rappresentato la preoccupazione che si trattasse solo di un potenziamento. Invece si tratta di l’Alta Velocità”. Poi il Governatore rimarca: “la Galleria Santomarco è un’infrastruttura importante perché connette Gioia Tauro alla rete adriatica. Credo, però, che il governo debba riservare maggiore attenzione alla Calabria”.

Nel corso del dibattito si è sottolineato come l’Alta Velocità sia una necessità ed un progetto per l’intera arteria autostradale che attraversa la Calabria.