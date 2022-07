Allerta Meteo, imminente l’arrivo del fronte freddo sullo Stretto di Messina: rischio alluvione sulla costa Viola

8 Luglio 2022 13:23

Allerta Meteo, a metà pomeriggio il fronte freddo sfonderà anche su Calabria meridionale e Sicilia

Il primo calo termico c’è stato, la prima sfuriata temporalesca ancora no: s’è fermata alle porte dello Stretto, stamani, colpendo in modo particolarmente violento la Calabria centrale e meridionale, tra cosentino e vibonese, dove c’è stato anche un grosso tornado in mare al largo di Capo Vaticano. Intanto a Reggio siamo a +28°C in pieno giorno: era da oltre un mese che nelle ore centrali della giornata la temperatura non fosse così bassa. Eppure il fronte freddo deve ancora arrivare: è atteso a metà pomeriggio, dopo le 16:00, con il suo carico di piogge e temporali che saranno accompagnati da fulmini e grandinate su tutta la fascia tirrenica del reggino, in modo particolare tra piana di Gioia Tauro e Costa Viola dov’è alto il rischio di alluvioni lampo. Nella mappa a corredo dell’articolo il bollettino Estofex che lancia il “livello 2” di allerta per tutta la Calabria, oltre che per Puglia e Basilicata, per le prossime 12 ore.

Il calo termico più significativo si avvertirà in serata, dopo le 20:00, quando la temperatura scenderà vicina ai +20°C e domani, Sabato 9 Luglio, farà ancora più fresco nonostante ampie schiarite. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: