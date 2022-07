Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo di Venerdì 8: alto rischio grandine e tornado in Calabria e Sicilia

6 Luglio 2022 19:32

Allerta Meteo: confermata la brusca rottura estiva di Venerdì 8 Agosto, non solo freddo anomalo ma anche forte maltempo con temporali, grandine e tornado. I dettagli

Il conto alla rovescia continua, e adesso il caldo che continua ad attanagliare nella sua morsa africana il territorio di Calabria e Sicilia non ha più i giorni contati, ma bensì le ore. Domani, Giovedì 7 Luglio, sarà infatti l’ultimo giorno di caldo intenso, comunque già meno esagerato rispetto ad oggi, ieri e ai giorni scorsi. La massima si fermerà a +33°C, 2-3°C in meno rispetto ai valori odierni: sarà soltanto una prima molto parziale riduzione termica rispetto al vero e proprio tracollo di dopodomani, Venerdì 8, quando nel pomeriggio la temperatura scenderà addirittura sotto i +20°C durante i forti temporali che provocheranno intense grandinate.

La zona più colpita dal maltempo sarà quella del basso Tirreno: piana di Gioia Tauro, Costa Viola, Stretto di Messina, Golfo di Patti, area Nebroidea. Nelle zone più colpite potranno cadere oltre 150mm di pioggia, in modo particolare tra la Costa Viola e l’Aspromonte. Numerosi tornado solcheranno la superficie marina del basso Tirreno, tra le isole Eolie, il messinese, il reggino e lo Stretto di Messina. I temporali più intensi, oltre alla pioggia abbondante, scaricheranno al suolo grandi quantità di grandine anche di grosse dimensioni: i fenomeni meteorologici saranno particolarmente estremi soprattutto nel pomeriggio-sera di Venerdì, quando consigliamo la massima prudenza.

Niente paura per il weekend: già da sabato mattina tornerà a splendere il sole. Ma farà decisamente fresco per il periodo: sabato sarà una giornata gradevolissima, fresca, con temperatura massima non superiore ai +27°C sulle coste calabresi e siciliane. E anche da domenica in poi, in un contesto tipicamente estivo di cielo sereno o poco nuvoloso, il clima rimarrà gradevole e fresco, con temperature massime mai oltre i +28/+29°C, almeno per tutta la prossima settimana.