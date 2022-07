Ciclismo, Alejandro Valverde investito da una macchina: è in ospedale, automobilista fuggito

2 Luglio 2022 15:59

Alejandro Valverde e un suo compagno di squadra sono stati investiti da una macchina a Murcia: il guidatore non ha prestato soccorso. Il campionissimo della Movistar è in ospedale ma in buone condizioni

Ancora una volta un ciclista famoso finisce vittima di un pirata della strada. Lo sfortunato protagonista di una notizia lanciata da alcuni media spagnoli è Alejandro Valverde, eterno campione della Movistar. “Don Alejandro” si trovava a Murcia, nel corso di una sessione di allenamento, quando è stato investito da un automobilista che ha falciato anche un compagno di squadra dello spagnolo. L’uomo alla guida non ha prestato soccorso, secondo quanto si apprende dalle prime notizie che arrivano dalla Spagna. La Movistar ha confermato che Valverde e il compagno di allenamento sono stati portati in un centro medico della zona.

Fortunatamente i due non sembrano aver riportato nè fratture nè lesioni significative. “Alejandro resterà sotto osservazione per 24 ore per verificare il suo stato di salute“, ha comunicato la formazione spagnola.