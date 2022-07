Volley, terza conferma per l’Akademia Sant’Anna: l’opposto Barbara Varaldo ancora a Messina

8 Luglio 2022 10:36

Per la Desi Shipping Akademia Sant’Anna arriva la terza conferma: l’opposto Barbara Varaldo ancora a Messina

Arriva un’altra importante conferma per la Desi Shipping Akademia Sant’Anna che, dopo aver ufficializzato la permanenza per la prossima stagione del capitano Margherita Muzi e della centrale Ambra Composto, formalizza il prolungamento del contratto anche l’opposto Barbara Varaldo, uno dei top player che, a suon di punti, grinta ed affidabilità, si è resa assoluta protagonista della cavalcata che ha portato Messina di nuovo in Serie A2. Piemontese, classe ’95, per Barbara sarà la prima esperienza in Serie A2 dopo le tante stagioni di militanza in B1. Dopo gli inizi e la trafila nelle giovanili del suo paese (Chieri), nella stagione 2015/2016 la prima esperienza importante con la maglia del Volley Parella Torino, con la quale conquista la promozione in B2 e raggiunge la final four di Coppa Italia, per poi ottenere anche la promozione in B1 nella stagione successiva. Dopo 5 campionati a Torino, la Varaldo si sposta in Lombardia, sempre in Serie B1, vestendo la maglia del Don Colleoni Trescore Balneario. Salto geografico importante dalla stagione 2019/2020, quando per la prima volta si allontana di tanti chilometri da casa per approdare a Palmi e, nella stagione successiva, alla Volley Reghion, prima di passare definitivamente dall’altra parte dello Stretto con la maglia di Akademia.

Per la numero 1 del club di Fabrizio Costantino, quella appena conclusa è stata una stagione davvero da incorniciare. Con ben 318 punti all’attivo, l’opposto piemontese si è qualificata tra le giocatrici più prolifiche di Akademia, seconda solo alla Martilotti per una manciata di punti, andando anche per 19 volte in doppia cifra sulla 24 gare disputate tra regular season e playoff. Numeri decisamente importanti che, uniti alla grande grinta ed all’affidabilità che l’ha contraddistinta anche nei momenti più complicati della stagione, ne fanno sicuramente un elemento dal quale la Desi Shipping non poteva prescindere per il prossimo campionato di Serie A2. “Sono contenta di prolungare la mia esperienza a Messina perché ho trovato un ambiente ed una società che mi hanno fatta sentire sempre a casa – queste le parole della Varaldo – Sono molto emozionata perché sarà il mio primo anno in serie A e poterla affrontare con la società con cui l’abbiamo conquistata è un grandissimo traguardo. Ritroverò alcune compagne della passata stagione e di questo sono felicissima. Sarà un’esperienza nuova per la maggior parte di noi ma non vediamo l’ora di metterci alla prova. La A2 è un campionato molto lungo e sono sicura che ognuna di noi darà il suo contributo per arrivare fino alla fine al meglio”.