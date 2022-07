Akademia Sant’Anna, l’estone Silvia Pertens è la nuova schiacciatrice

11 Luglio 2022 12:23

L’estone Silvia Pertens è la nuova schiacciatrice top della Desi Shipping Akademia Sant’Anna

Arriva dall’Estonia il grande colpo della Desi Shipping Akademia Sant’Anna che ufficializza l’ingaggio della schiacciatrice Silvia Pertens. Un vero e proprio top player quello che sarà a disposizione di Coach Marco Breviglieri per il prossimo campionato di Serie A2. La classe 1998, infatti vanta un curriculum internazionale importantissimo e, alla sua prima esperienza in Italia ed in A2, ha all’attivo tanti anni di prime serie tra Finlandia, Estonia e Stati Uniti, dove si è fatta sempre notare per la sua affidabilità e prolificità. Dopo diversi anni di giovanili, Silvia riesce a mettersi definitivamente in mostra nei campionati che contano a partire dalla stagione 2015/16 quando, per due campionati consecutivi, militerà nella squadra estone del Kohila VK/E-Service.

Un’esperienza importante che le vale il trasferimento negli Stati Uniti, con la maglia della Houston University dove, appena ventenne, giocherà per due campionati consecutivi mettendosi in mostra in un torneo molto competitivo. A partire dalla stagione 2019/20 il ritorno in patria, prima con la maglia del Tallina Ülikool (2019/20) e poi con quella della Tal Tech/Tradehous (2020/21), entrambe le stagioni nella massima serie estone. Per la Pertens, infine, ultima stagione in Finlandia, sempre in massima serie, vestendo la maglia del LiigaPloki Pihtipudas. Un innesto di grande importanza, quindi, per la società del Presidente Costantino, che si assicura grande esperienza in campionati di alto livello ed una schiacciatrice che porta con sè tanti punti ed affidabilità. Un elemento sul quale il team messinese punta molto per affrontare una stagione altamente competitiva. “Non vedo l’ora di iniziare questa stagione con Akademia Sant’Anna – queste le prime parole della nuova numero 13 di Akademia, Silvia Pertens – È sicuramente un grande passo avanti nella mia carriera e sono grata per questa opportunità. Sono entusiasta e pronto a lavorare”.