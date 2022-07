Aia Messina, è tempo di festa: 4 promozioni tra arbitri e assistenti

4 Luglio 2022 15:00

Alfredo Iannello approda in CAN C, mentre sono ben tre i passaggi alla CAN D

Con la consueta presentazione dei nuovi organici nazionali, inizia ufficialmente la stagione 2022-2023 anche per la sezione AIA di Messina. “Nonostante la pandemia, durante questo lungo campionato la nostra sezione è stata impegnata su tutti i terreni di gioco d’Italia – si legge nella nota – . Oggi è il momento di coglierne i frutti e gioire insieme ai nostri associati. Infatti, è grande la soddisfazione per la sezione AIA di Messina, che presenta 4 promozioni alle rispettive categorie superiori tra arbitri ed assistenti, simbolo di una stagione ricca di soddisfazioni”.

Prestigioso traguardo quello raggiunto da Alfredo Iannello, che approda in CAN C, continuando il suo percorso di crescita a livello nazionale. Inoltre, tris di passaggi dal Comitato regionale alla CAN D per la “Salvatore Rizzo”. E’ il turno dell’arbitro Francesco Comito e degli assistenti Francesco Quattrotto e Alberto Fiore. Per la prima volta, si spalancheranno loro le porte di Sportilia. “La sezione, in tutte le sue componenti, si complimenta con i colleghi, contando che il risultato raggiunto sia solo una tappa di una ancor più brillante e lunga carriera. AD MAIORA!”, conclude la nota a firma di Pierluigi Florena.