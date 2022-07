Agosto Messinese 2022: entro il 30 luglio la presentazione delle proposte di sponsorizzazioni di beni e servizi

7 Luglio 2022 15:00

Al fine di valorizzare l’Agosto Messinese e la tradizionale Processione della Vara e della Passeggiata dei Giganti edizione 2022, l’Assessorato alla Cultura ed il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese hanno promosso una manifestazione di interesse finalizzata alla ricezione di offerte di sponsorizzazione e donazione da parte di operatori potenzialmente interessati per le iniziative, gli eventi e i servizi previsti nell’ambito del programma del Ferragosto Messinese 2022. Le proposte di sponsorizzazione possono essere di natura finanziaria (erogazione economica) o tecnica (fornitura di beni, servizi o altre utilità). Pertanto i soggetti interessati potranno presentare entro sabato 30 luglio le proposte di contributo economico e/o tecnico che dovranno essere inoltrate compilando in allegato i modelli A (Sponsor di natura economica) o B (Sponsor di natura tecnica o servizi), inviandole via PEC a protocollo@pec.comune.messina.it e per conoscenza a assessorato.cultura@comune.messina.it .